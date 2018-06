New York (AFP) Musikalisches Talent schlägt sich nicht unmittelbar in Reichtum nieder - diese Erfahrung hat die US-Soulsängerin Erykah Badu kürzlich als Straßenmusikerin machen müssen. Badu veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite ein kurzes Video, in dem sie unerkannt am wuseligen Times Square in New York singt und mit einem Hut um Münzen bittet. Nach knapp einer Stunde kamen dabei in der US-Metropole gerade einmal 3,60 Dollar (2,80 Euro) zusammen.

