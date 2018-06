New York (AFP) Der US-Bananengroßhändler Chiquita hat ein verbessertes Übernahmeangebot eines brasilianischen Bieterkonsortiums zurückgewiesen und seine Fusionspläne mit dem irischen Konkurrenten Fyffes bekräftigt. Der Verwaltungsrat habe entschieden, dass das Angebot des Konsortiums Cutrale Group "unangemessen und nicht im besten Interesse der Chiquita-Aktionäre" sei, teilte Chiquita am Donnerstagabend in New York mit. Der Fruchtexporteur Cutrale und die Investmentbank Safra Group hatten ihr Angebot auf insgesamt 658 Millionen Dollar (514 Millionen Euro) erhöht, nachdem Chiquita im August bereits ein erstes, 611 Millionen Dollar schweres Angebot abgelehnt hatte.

