New York (AFP) Im Alter von hundert Jahren bringt eine Mathematiklehrerin in New York ihren Schülern noch immer das Einmaleins bei. Madeline Scotto, die am Donnerstag ihren runden Geburtstag hatte, kommt fast jeden Tag als Tutorin für den Matheunterricht an die katholische St-Ephrem-Grundschule im Stadtteil Brooklyn. In den 20er Jahren hatte sie selbst an der Lehranstalt die Schulbank gedrückt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.