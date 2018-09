Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Entsendung von Reservisten zur Bekämpfung der Ebola-Seuche nach Westafrika genehmigt. Ein entsprechendes Dekret wurde am Donnerstag vom Weißen Haus in Washington veröffentlicht. Demnach wird das Verteidigungsministerium ermächtigt, Reservisten der Streitkräfte für humanitäre Hilfsmaßnahmen "in Verbindung mit der Ebola-Epidemie in Westafrika" zu entsenden. Vor allem geht es nach Angaben aus Militärkreisen um Spezialisten, die beim Aufbau der logistischen Infrastruktur helfen sollen.

