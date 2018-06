Washington (AFP) US-Zentralbankchefin Janet Yellen hat sich äußerst besorgt über die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in den USA gezeigt. Die Ungleichheit bei Besitz und Einkommen sei "nahe der Höchststände der vergangenen hundert Jahre", sagte Yellen in einer Rede am Freitag. Während die Aktienmärkte nach der Finanzkrise wieder nach oben geschossen seien, würden die Einkommen stagnieren. Der Arbeitsmarkt und die Häuserpreise würden sich nur langsam erholen.

