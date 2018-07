Frankfurt/Main (dpa) - Die Lokführer streiken über das gesamte kommende Wochenende. Der Ausstand beginnt im Güterverkehr bereits heute ab 15.00 Uhr, im Personenverkehr dann morgen ab 2.00 Uhr, wie die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ankündigte. Das Ende der Streiks ist für Montagmorgen um 4.00 Uhr geplant. In sieben Bundesländern beginnen am Wochenende in den Schulen die Herbstferien. GDL-Chef Claus Weselsky forderte die Deutsche Bahn auf, "endlich ihre Blockade auf dem Rücken ihrer Kunden zu beenden und mit der GDL zügig über die Tarifverträge für das Zugpersonal zu verhandeln".

