Hongkong (AFP) Nach drei Nächten gewaltsamer Zusammenstöße in Hongkong zwischen Anhängern der Demokratiebewegung und der Polizei hat die Führung der chinesischen Sonderverwaltungszone am Samstag Gespräche für Dienstagnachmittag angeboten. Bei den Gesprächen werde es um eine Verfassungsreform gehen, teilte Hongkongs Vize-Verwaltungschefin Carrie Lam mit. Mehrere tausend Demonstranten eroberten unterdessen ein Protestlager zurück, das die Polizei erst am Freitag geräumt hatte.

