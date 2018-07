Berlin (AFP) Die Berliner SPD-Genossen haben Stadtentwicklungssenator Michael Müller zum zukünftigen Landeschef von Berlin gekürt. In einem Mitgliederentscheid wählten sie ihn mit 59,11 Prozent der Stimmen, wie die stellvertretende Landeschefin der Berliner SPD, Barbara Loth am Samstag in Berlin bekanntgab. Müller soll dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, nachfolgen, der am 11.Dezember die Amtsgeschäfte abgibt.

