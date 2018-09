Brandenburg an der Havel (AFP) Bei einem Frontalzusammenstoß von einem Auto und einem Reisebus sind auf der Bundesstraße 5 im brandenburgischen Havelland zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam der Pkw-Fahrer am Samstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache "auf gerader Strecke" auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Reisebus aus Sachsen-Anhalt. Der Bus sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Busfahrer und der 25-jährige Pkw-Fahrer seien noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen.

