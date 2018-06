Rom (SID) - Der AS Rom hat eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München gefeiert. Der italienische Vizemeister besiegte Chievo Verona 3:0 (3:0) und verkürzte den Abstand auf Spitzenreiter Juventus Turin auf einen Punkt.

Der Titelverteidiger gab sich bei Sassuolo Calcio nach sechs Siegen in Serie erstmals in dieser Saison eine Blöße. Beim 1:1 (1:1) glich Turins Paul Pogba (19.) den Führungstreffer von Simone Zaza (13.) aus, Juves Ersatzspieler Simeone Padoin sah in der Nachspielzeit Rot.

Mattia Destro (4.), Adem Ljaji? (25.) und Routinier Francesco Totti (33., Foulelfmeter) erzielten die Treffer der Römer, die in der Königsklasse in der Gruppe E als Zweiter zwei Punkte hinter den Bayern liegen.