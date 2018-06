München (SID) - Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger (30) hat am Samstag das Training bei Bayern München wieder aufgenommen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister twitterte ein Foto des Mittelfeldstars in Trainings-Outfit. Aufgrund von hartnäckigen Patellasehnen-Problemen im linken Knie hatte der Routinier in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für die Münchner bestritten.

Letztmals in einem Pflichtspiel im Einsatz war Schweinsteiger am 13. Juli im WM-Finale im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro gegen Argentinien (1:0 n.V.). Mit einer Rückkehr noch in diesem Jahr ist allerdings nicht zu rechnen. Bayern-Coach Pep Guardiola will seinem Starspieler genügend Regenerationszeit zugestehen.