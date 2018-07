München (SID) - Bundesliga-Schlusslicht Werder Bremen hält auch nach dem 0:6 (0:4)-Debakel an Trainer Robin Dutt fest. Der Coach werde sicher am Freitag gegen den 1. FC Köln auf der Werder-Bank sitzen, sagte Bremens Manager Thomas Eichin am Samstagabend in München.

"Ich beobachte das sehr genau und bewerte die Dinge rational. Das hatte nichts mit dem Trainer zu tun, sondern mit unglaublich großer Angst und Respekt vor den Bayern", sagte Eichin. Die Mannschaft habe agiert "wie der Hase vor der Schlange" und überdies "dumme Tore kassiert", kritisierte Eichin die Profis: "Das war einfach nur grottenschlecht, keine bundesligataugliche Leistung, da gibt es nichts schönzureden. Aber wir werden wieder die Kurve kriegen."