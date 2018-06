Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan steht bei seinem Comeback für Vizemeister Borussia Dortmund nach 430 Tagen gleich in der Startelf. Sein Startelf-Comeback gibt auch Marco Reus, der kurzfristig noch in die erste Elf der Westfalen aufrückte.

Im Bundesligaspiel bei Aufsteiger 1. FC Köln setzt Trainer Jürgen Klopp überraschend von Beginn an auf den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler Gündogan, den eine Nervenentzündung am Rücken für 14 Monate außer Gefecht gesetzt hatte. Die letzte Bundesligabegegnung bestritt Gündogan am 10. August 2013 beim 4:0 des BVB beim FC Augsburg.

Reus rückt kurzfristig für den beim Warmmachen verletzten Erik Durm in die Start-Elf. Kevin Großkreutz übernimmt die Linksverteidigerposition von Durm, dafür rückt Reus in die Offensive der Borussia. Der Ex-Gladbacher hatte am 7. September im EM-Qualifikationsspiel gegen Schottland (2:1) in Dortmund einen Außenbandteilriss sowie eine Dehnung der Fußwurzelbänder erlitten.