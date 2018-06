Southampton (SID) - Der frühere Weltklasse-Fußballer Ronald Koeman hat derzeit kein Interesse daran, den in der Kritik stehenden niederländischen Bondscoach Guus Hiddink abzulösen. "Ich stehe nicht zur Verfügung. Ich bin derzeit Manager des FC Southampton", sagte der 51 Jahre alte Europameister von 1988 auf der Pressekonferenz seines Klubs vor dem Meisterschaftsspiel am Samstag gegen Sunderland.

Koeman hatte in der vergangenen Saison als Trainer von Feyenoord Rotterdam öffentlich erklärt, nach der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien gerne Nachfolger von Bondscoach Louis van Gaal werden zu wollen. Der niederländische Fußballverband KNVB entschied sich allerdings für den 67 Jahre alten Hiddink. Daraufhin wechselte Koeman mit seinem Bruder Erwin nach Southampton. Mit den Saints lag er nach sieben Spielen überraschend auf Tabellenplatz drei.

"Wenn der KNVB mich will, dann muss er warten, denn am liebsten würde ich hier in England meinen Vertrag erfüllen. Es besteht keine Chance, dass ich weggehe", sagte er in der Tageszeitung "AD".

Die Niederlande hatten zuletzt in der EM-Qualifikation mit 0:2 auf Island verloren, danach war Hiddink verstärkt in die Kritik geraten. "Diese Diskussion findet statt, weil Oranje schlecht spielt. Die Enttäuschung beim niederländischen Publikum ist sehr groß. Aber das ist nicht mein Problem", sagte Koeman.