Rom (dpa) - Die Kirche darf nach Ansicht der im Vatikan versammelten Bischöfe niemanden ausschließen. Das geht aus der heute veröffentlichten Botschaft der Familiensynode an Gläubige in aller Welt hervor, die an diesem Wochenende nach zweiwöchigen Beratungen der rund 200 Kirchenoberen zu Ende geht. Die Botschaft geht zwar auf die Herausforderungen und Krisen im Familienleben ein, thematisiert aber nicht explizit den Umgang der katholischen Kirche mit Homosexuellen. Diese Frage war ein Knackpunkt der Beratungen.

