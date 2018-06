Manila (AFP) Die zwei freigelassenen deutschen Geiseln auf den Philippinen sind in der deutschen Botschaft in Manila eingetroffen. Ein Privatflugzeug habe das Paar von Zamboanga im Süden des Landes in die Hauptstadt gebracht, wo sie am Morgen eintrafen, verlautete am Samstag aus philippinischen Behördenkreisen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin bestätigte, dass sich die beiden Geiseln in Manila befinden. Sie seien in der Obhut des Botschafters und des Krisenbeauftragten der Bundesregierung und würden "medizinisch und psychologisch" betreut.

