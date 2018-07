New York (AFP) Die US-Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit Russlands wegen der Ukraine-Krise um eine weitere Stufe gesenkt. Die Bonitätsnote des Landes sei von "Baa1" auf "Baa2" gesenkt worden, teilte die Agentur am Freitag mit. Zur Begründung führte sie die wirtschaftlichen Konsequenzen der Ukraine-Krise für die russische Wirtschaft an und nannte speziell die vom Westen gegen Moskau verhängten Sanktionen.

