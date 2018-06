Washington (AFP) Nicht schlecht gestaunt hat US-Präsident Barack Obama, als in einem New Yorker Restaurant seine Kreditkarte zurückgewiesen wurde. Am Rande eines Besuchs bei den Vereinten Nationen sei er kürzlich mit seiner Frau in dem Restaurant gewesen, berichtete Obama am Freitag in Washington. "Meine Kreditkarte wurde einfach abgelehnt." Es habe sich herausgestellt, dass er die Karte vermutlich zu selten nutze. "Deshalb haben sie gedacht, dass da irgendein Betrug abläuft", berichtete der Präsident und fügte unter dem Gelächter der Anwesenden hinzu: "Zum Glück hatte Michelle ihre Karte dabei."

