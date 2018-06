Washington (AFP) US-Kampfflugzeuge haben am Samstag erneut mutmaßliche Stellungen von IS-Kämpfern und deren Ölanlagen in Syrien und im Irak angegriffen. Wie das Zentralkommando der US-Armee mitteilte, zielten von 15 Luftangriffen in Syrien zwölf auf die von den Dschihadisten kontrollierte Infrastruktur zur Produktion, Lagerung und zum Transport von Öl.

