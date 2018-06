Berlin (AFP) Im Tarifkampf bei der Deutschen Bahn hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Lokführergewerkschaft GDL zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. "Wenn in Tarifverhandlungen konkrete Angebote auf dem Tisch liegen, sollte verhandelt werden", sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag". Er bezog sich damit auf ein neues Angebot der Bahn, das am Freitag unmittelbar vor Beginn des jetzigen Streikes vorgelegt worden war. Die GDL hatte dieses zurückgewiesen und in der Nacht zum Samstag einen 50-stündigen Streik gestartet. Dieser soll noch bis Montagfrüh gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.