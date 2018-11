Berlin (AFP) EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat den strikten Sparkurs der Bundesregierung infrage gestellt. Die These, wonach Haushaltssanierung automatisch zu Investitionen und Wachstum führe, habe sich "in Europa als falsch erwiesen", sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe). Dieser Kurs dürfe "auch in Deutschland kein Dogma sein".

