Florenz (SID) - Fußball-Weltmeister Miroslav Klose hat mit Lazio Rom in der italienischen Serie A den Anschluss an die Champions-League-Plätze hergestellt. Beim 2:0 (1:0)-Auswärtssieg beim AC Florenz saß Klose allerdings 89 Minuten nur auf der Bank, während sein Sturmkonkurrent Filip Djordjevc in der 35. Minute den 1:0-Führungstreffer erzielte. Den Endstand stellte Senad Lulic her (90.+1). Bei Florenz stand der verletzte Nationalstürmer Mario Gomez nicht im Kader.

In der Serie A ist es noch zu keinem direkten Duell der beiden deutschen Torjäger gekommen. Während Gomez derzeit seine Oberschenkelverletzung auskuriert, läuft Kloses geplante "Abschiedstour" als gefeierter Weltmeister alles andere als geplant. Von sieben Ligapartien absolvierte der 137-malige Nationalspieler bisher nur fünf, lediglich zwei davon von Beginn an.