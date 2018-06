New York/Berlin (dpa) - Die USA wollen ihre Sicherheitsvorschriften für Klinikpersonal bei Ebola-Fällen verschärfen. Ein hoher US-Gesundheitsbeamter gab Schwachstellen im bisherigen Umgang mit Ebola-Patienten zu.

"Wir werden in Kürze neue Vorschriften haben, und sie werden weitaus schärfer sein als die jetzigen", sagte der Direktor des Nationalen Institutes für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID), Anthony Fauci, dem Sender CBS.

In Texas hatten sich zwei Krankenschwestern bei einem Ebola-Patienten aus Liberia angesteckt. Laut Fauci sollen die neuen Richtlinien der US-Seuchenbehörde CDC ausschließen, dass Klinikpersonal beim Ablegen der Schutzanzüge in der Nackenregion Haut- und Haarkontakt mit dem Virus haben kann.

Der Leipziger Infektionsmediziner Bernhard Ruf beklagte mangelnde Schutzvorkehrungen in Spanien und den USA. Ruf, an dessen infektiologischer Klinik in Leipzig erstmals in Deutschland ein Ebola-Patient starb, kritisierte im Magazin "Focus" insbesondere die beiden Fälle in Texas. Die USA seien offenbar kein Mekka der Krankenhaushygiene, schrieb der Chefarzt. Dass Ärzte und Pfleger in der Madrider Klinik ihre Schutzanzüge allein an- und ablegten, sei ein "Kardinalfehler" gewesen, so Ruf. An seiner Klinik geschehe das mindestens zu zweit. "Einer beobachtet den anderen und kontrolliert auf Fehler." In der Madrider Carlos-III-Klinik hatte sich eine Pflegehelferin bei der Behandlung eines Kranken infiziert.

"CARNIVAL MAGIC": Unterdessen kehrte ein amerikanisches Kreuzfahrtschiff, das wegen Angst vor Ebola in zwei Karibik-Häfen abgewiesen worden war, in die USA zurück. Die "Carnival Magic" legte am Sonntag im texanischen Hafen Galveston an. Eine Frau, die als Laborleiterin in einem Krankenhaus mit Ebola-Proben in Kontakt gekommen sein soll, durfte das Schiff zusammen mit den anderen Passagieren verlassen, wie das Unternehmen Carnival Cruise Lines am Sonntag mitteilte. Demnach bestätigten Bluttests, dass die Amerikanerin nicht an Ebola erkrankt ist.

Das Schiff hatte wegen der Frau, die sich an Bord freiwillig in Quarantäne befand, weder in Belize noch auf der mexikanischen Insel Cozumel anlegen dürfen. Die Kreuzfahrtgesellschaft ordnete daraufhin die Rückkehr nach Galveston an. Das Unternehmen hatte bereits am Freitag mitgeteilt, die Frau zeige keinerlei Symptome und stelle keine Gefahr für Passagiere und Besatzung dar.

EU-MISSION: Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) brachte die Entsendung einer zivilen EU-Mission zur Bekämpfung der Epidemie in Westafrika ins Gespräch. Dies würde auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) ohne eigene nationale Strukturen in den betroffenen Ländern eine Plattform bieten, um medizinisches Personal zu schicken, sagte Steinmeier am Sonntagabend laut vorab verbreitetem Redetext zur Eröffnung der Konferenz "World Health Summit" (Weltgesundheitsgipfel) in Berlin.

Die Außenminister der 28 EU-Staaten werden an diesem Montag in Luxemburg auch über die Ebola-Epidemie beraten. Kurz vor dem Treffen forderte Großbritanniens Premierminister David Cameron die EU auf, die Finanzmittel im Kampf gegen Ebola auf eine Milliarde Euro zu erhöhen. Die Niederlande schlossen sich dem an. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel, der am Donnerstag beginnt, müsse ein "ehrgeiziges Unterstützungspaket" beschlossen werden, so Cameron. Bisher haben die EU und ihre Mitgliedsstaaten 450 Millionen Euro für den Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika zugesagt.

IMPFSTOFF: Kanada stellt der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 800 Ampullen eines experimentellen Impfstoffs gegen Ebola zur Verfügung. Das Mittel werde von diesem Montag an nach Genf verschifft, kündigte das kanadische Gesundheitsministerium in Ottawa an. Bisher gibt es kein zugelassenes Mittel gegen Ebola. Der Impfstoff war in zehnjähriger Arbeit in Kanada entwickelt worden und werde derzeit in den USA klinisch getestet, berichtete das "National Journal" am Sonntag.

SPEZIALFLUGZEUG: Die Bundesregierung arbeitet derzeit an der Ausstattung eines Spezialflugzeugs für den Transport schwer erkrankter Ebola-Patienten. Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, die Fluggesellschaft Lufthansa habe den Auftrag dafür bekommen. Geplant sei, mehrere Flugzeuge so auszurüsten, dass hoch infektiöse Ebola-Patienten damit sicher transportiert werden könnten. Für die bisherigen Transporte von Infizierten in deutsche Krankenhäuser wurden Spezialflugzeuge einer US-Firma gemietet.

KOSTEN: Die Behandlungskosten für den im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) betreuten Ebola-Patienten könnten sich nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" auf rund zwei Millionen Euro summieren. "Wir haben es hier mit Extremkostenfällen zu tun, für die der finanzielle Gesamtaufwand kaum exakt zu beziffern ist", sagte Christian Gerloff, stellvertretender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKE, der dpa. Die direkten Behandlungskosten liegen laut UKE etwa bei den geschätzten 300 000 Euro. Diese werden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) übernommen. Daneben seien jedoch Sekundärkosten zu berücksichtigen.

