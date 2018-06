Caracas (dpa) - Die venezolanische Oppositionen hat Vorwürfe der Regierung zurückgewiesen, nach denen sie hinter dem Mord an dem sozialistischen Abgeordneten Robert Serra stecken soll. Vielmehr leide das südamerikanische Land unter einer Welle der Gewalt und Kriminalität und brauche endlich Frieden, sagte der Generalsekretär des Oppositionsbündnisses MUD, Jesús Torrealba, auf einer Kundgebung in Caracas. Serra war Anfang des Monats gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in seinem Haus getötet worden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.