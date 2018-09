Hamburg (dpa) - Der britische Rockmusiker Billy Idol ("Rebel Yell") hat nach eigenen Worten viele wichtige Beziehungen in seinem Leben selbst zerstört.

"Ich habe die Vorteile als Rockstar ausgenutzt. Ich konnte eigentlich immer Sex bekommen und habe ihn mir genommen", sagte der 58-Jährige dem "Spiegel". Damit habe er es geschafft, wichtige Beziehungen kaputt zu machen. "Obwohl ich es besser wusste. Vielleicht kann man das schon sexsüchtig nennen."

Seit zehn Jahren nehme er keine harten Drogen mehr, nur noch etwas Alkohol und Marihuana. An diesem Montag erscheint Idols Autobiografie "Dancing With Myself" in Deutschland.

Idols Autobiographie