Stockholm (dpa) – Jagd auf ein Phantom: Nach tagelanger Suche vor der Küste Stockholms hat Schweden noch immer keine Beweise für ein ausländisches U-Boot in seinen Gewässern. Auch heute kreuzten Minensuchboote in den Schären, um Hinweise auf eine "ausländische Unterwasseroperation" zu finden. Auch Militärhubschrauber waren im Einsatz. Die Streitkräfte konkretisierten den seit Freitag andauernden Einsatz bislang nicht. Medien spekulierten, ein russisches U-Boot sei in Seenot geraten. Aus Moskau kam ein Dementi.

