Hockenheim (SID) - Der zweimalige Champion Mattias Ekström hat den abschließenden zehnten DTM-Lauf in Hockenheim gewonnen und Audi in der Herstellerwertung doch noch an BMW vorbeigeführt. Über 42 Runden auf dem 4,574 km langen Grand-Prix-Kurs spielte der Schwede den Vorteil des weichen Reifens in der zweiten Rennhälfte aus und verwies seine Markenkollegen Mike Rockenfeller (Neuwied) und Jamie Green (Großbritannien) bei seinem zweiten Sieg in Folge auf die Plätze. Zugleich sicherte sich Ekström mit 106 Punkten den zweiten Platz in der Fahrerwertung.

"Seit wir die Probleme im Qualifying gelöst haben, geht es auch im Rennen. Es ist ein rundum schönes Ende der Saison", sagte Ekström in der ARD.

Der bereits seit zwei Rennen als Meister feststehende BMW-Pilot Marco Wittmann (Markt Erlbach) kam nach seinem schwachen Qualifying mit Startplatz 13 noch auf Rang fünf. Dank einer Ausbeute von 70 Punkten überflügelte Audi in der Herstellerwertung mit 411 Punkten noch BMW (380), das diesen Titel 2012 und 2013 gewonnen hatte.