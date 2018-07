Hockenheim (SID) - Am Rande des Saisonfinals der DTM hat ein fahrerloser Audi RS7 am Sonntag auf dem Hockenheimring eine Runde im Renntempo zurückgelegt. Auf dem 4,574 km langen Grand-Prix-Kurs benötigte das Fahrzeug etwas mehr als zwei Minuten und bewegte sich dabei nach Audi-Angaben "am physikalischen Limit". Das Auto "war in der Tat menschenleer. Für den Fall der Fälle waren Techniker um die Strecke verteilt, die das Fahrzeug ferngesteuert hätten stoppen können", sagte ein Audi-Sprecher auf SID-Nachfrage.

Zur Einordnung: DTM-Pole-Setter Miguel Molina (Spanien) hatte im Qualifying in seinem rund 500 PS starken Audi RD 5 DTM 1:33,316 Minuten (Durchschnittsgeschwindigkeit: 176,45 km/h) für eine Runde benötigt.

Laut Ulrich Hackenberg, Vorstand für Technische Entwicklung, sind die Erkenntnisse für Serienfahrzeuge "gerade in punkto Präzision und Performance für unsere weiteren Entwicklungsschritte sehr wertvoll".

Für die "hochpräzise und zentimetergenaue" Orientierung auf der Strecke nutzt der Technikträger GPS-Daten, die per WLAN und per Hochfrequenzfunk ins Auto übertragen werden. Parallel dazu filmen 3D-Kameras im Auto den Kurs ab, ein Rechenprogramm gleicht ihre Bildinformationen mit einem an Bord hinterlegten Datensatz ab. Dadurch kann sich der Technikträger auf der Strecke präzise orientieren.

Der Ingolstädter Automobilhersteller kooperiert bei der Weiterentwicklung pilotierter Systeme unter anderem mit der Stanford University.