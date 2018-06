Hockenheim (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton erwartet die WM-Entscheidung im Duell mit Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg erst beim Saisonfinale in Abu Dhabi.

"Im letzten Rennen gibt es so viele Punkte, die Entscheidung wird erst da fallen", sagte Hamilton in Hockenheim am Rande des Saisonfinals im Deutschen Tourenwagen Masters. "Wir liegen zur Zeit so dicht beieinander, da wird es bis zum letzten Rennen offen bleiben", meinte der 29-Jährige. Bei noch drei ausstehenden Rennen hat Hamilton 17 Zähler Vorsprung auf Verfolger Rosberg. Im letzten Rennen gibt es in dieser Saison die doppelte Punktzahl. Ein Sieg bringt 50 statt 25 Zähler.