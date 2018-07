Jerusalem (AFP) Israels Verteidigungsminister Mosche Jaalon hat am Sonntag eine neu entbrannte diplomatische Krise mit den USA zu entschärfen versucht, bevor er zu einer fünftägigen Reise nach Washington und New York aufbrach. In einer Erklärung, die er vor dem Abflug abgab, warnte der Minister vor überzogenen Reaktionen auf jüngste Äußerungen von US-Außenminister John Kerry. "Die Beziehungen der Vereinigten Staaten und Israels beruhen auf gemeinsamen Interessen und Werten. Dispute sollten keinen Schatten auf sie werfen", sagte Jaalon.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.