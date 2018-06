Tirana (AFP) Die albanische Regierung hat empört auf das Verbrennen der albanischen Landesflagge während eines Fußball-Erstligaspiels in Serbien reagiert. Das Außenministerium in Tirana rief serbische Politiker am Sonntag auf, "sich von solchen Aktionen, die schädlich für die Zukunft und Stabilität auf dem Balkan sind, zu distanzieren". Albanien forderte die serbischen Behörden dazu auf, die Täter vor Gericht zu stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.