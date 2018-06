Barcelona (AFP) Mit einer Kundgebung in Barcelona haben am Sonntag tausende Katalanen erneut für die Unabhängigkeit ihrer Region demonstriert. Vertreter der verschiedenen Unabhängigkeitsbewegungen forderten den katalanischen Regionalpräsidenten Artur Mas auf, binnen drei Monaten vorgezogene Regionalwahlen abzuhalten. Sie griffen damit eine Idee von Mas auf, der für die Wahl eine Einheitsliste aller Unabhängigkeitsbefürworter aufstellen will, um ihr damit den Charakter einer Volksbefragung zu geben.

