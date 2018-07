Berlin (dpa) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt mit der Bahn hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt die Lokführergewerkschaft GDL zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. Wenn in Tarifverhandlungen konkrete Angebote auf dem Tisch liegen würden, sollte verhandelt werden, sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag". Die Bahn sei das zentrale Verkehrsmittel in Deutschland mit Millionen Fahrgästen täglich. Die Lokführer bestreiken seit gestern den Personenverkehr. Sie wollen den Streik bis Montagfrüh fortsetzen.

