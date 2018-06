Berlin (dpa) - Bahnreisende können in der kommenden Woche etwas aufatmen: Dann will die Lokführergewerkschaft GDL erstmal eine Streikpause einlegen. GDL-Chef Claus Weselsky sagte im ZDF-"heute-journal": "Ich denke, dass wir über die nächste Woche reden und dass wir dort eine Pause einlegen von mindestens sieben Tagen". Die Lokführer hatten die Bahnkunden mit dem Streik in den Herbstferien hart getroffen. Zwei Drittel der Fernzüge standen seit dem frühen Samstagmorgen still. Der Ausstand soll morgen früh enden.

