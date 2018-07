Stockholm (SID) - Tomas Berdych hat wie 2012 das ATP-Turnier in Stockholm gewonnen und damit seine Chancen auf die Teilnahme am Tourfinale der besten acht Spieler der Saison ab 9. November in London erhöht. Der in diesem Ranking siebtplatzierte Tscheche setzte sich im Finale gegen Titelverteidiger Grigor Dimitrow aus Bulgarien mit 5:7, 6:4, 6:4 durch und kassierte dafür ein Preisgeld von 94.500 Euro.

Für Berdych war es der zweite Saisonsieg und der zehnte seiner Karriere. Im Halbfinale hatte Berdych den Höhenflug des Münchners Matthias Bachinger beendet.