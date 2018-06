Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lehnt eine Bewaffnung der kurdischen Kämpfer in Syrien weiterhin ab. Die syrische Kurdenpartei PYD sei ebenso eine "Terrorgruppe" wie die in der Türkei verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), sagte Erdogan am Sonntag auf dem Rückflug aus Afghanistan. Die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), der bewaffnete Arm der PYD, wehren sich seit Wochen verzweifelt gegen eine Übernahme der nahe der türkischen Grenze gelegenen Stadt Kobane durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

