Los Angeles (AFP) Durch den Film "Easy Rider" wurde sie fast so berühmt wie ihr Fahrer Peter Fonda: Jetzt ist die Harley Davidson aus dem Kultfilm von 1969 versteigert worden. Für 1,35 Millionen Dollar (1,06 Mio. Euro) sei die "Captain America" bei der Versteigerung am Samstagabend im kalifornischen Calabasas bei Los Angeles an den Höchstbieter gegangen, teilte das Auktionshaus Profiles in History am Sonntag mit.

