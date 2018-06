Marina del Rey (AFP) Hollywood-Veteran Martin Sheen hat einem Schiff der Umweltschutzorganisation Sea Shepherd seinen Namen gegeben. Bei der Taufe des Forschungsschiffes in Marine Del Rey in der Nähe von Los Angeles prangerte der Golden-Globe-Gewinner am Samstag die Verschmutzung der Ozeane an. "Plastik ist das tödlichste Raubtier der Meere geworden", sagte der 74-Jährige. "Wenn wir es nicht schaffen, die Verschmutzung zu beenden und den Müll zu beseitigen, den wir Menschen geschaffen haben, dann werden viele Meerestiere aussterben."

