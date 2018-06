Offenbach (dpa) - Tief "Noa" macht dem sonnigen und goldenen Oktober in Deutschland ein Ende - am Mittwoch kann es sogar schneien. In der kommenden Nacht arbeitet sich der Regen vom Nordwesten her bis in den Süden vor, am Dienstag gibt es den ersten südlichen Herbststurm des Jahres mit Orkanböen auf den Bergen und Sturmböen bis in die Niederungen. In einigen Gebieten regnet es stark, zudem sinken die Temperaturen. Auf den Gipfeln der Mittelgebirge kann es am Mittwoch die ersten Schneeflocken der Saison geben.

