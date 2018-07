Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat den französischen Ruf nach deutschen Investitionen von 50 Milliarden Euro weitgehend an die Wirtschaft weitergereicht. Zwar bekenne sich Berlin zum Ziel einer höheren Investitionsquote von 20 Prozent, was der von Paris genannten Summe in etwa entspreche, sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am Montag in Berlin. Das Ziel solle aber vor allem durch größere "private Investitionen" erreicht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.