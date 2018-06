Berlin (AFP) Neben dem Deutschen Roten Kreuz bildet seit Montag auch die Bundeswehr freiwillige Helfer für die Ebola-Krisengebiete aus. An der Unteroffiziersschule im schleswig-holsteinischen Appen werden die ersten Teilnehmer in einem fünftätigen Intensivkurs auf den Einsatz in Westafrika vorbereitet, wie die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg mitteilte. Die Freiwilligen lernen in der Ausbildung unter anderem, wie Erkrankte betreut werden und wie sie sich selbst vor einer Infektion schützen können. Der sichere Umgang mit der Schutzausrüstung und Desinfektion wird ebenso vermittelt wie der Umgang mit psychischen Belastungen.

