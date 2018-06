Kathmandu (AFP) Knapp eine Woche nach einem verheerenden Schneesturm in Nepal haben Suchmannschaften drei weitere Leichen geborgen. Zwei der Opfer seien am Montag im Bezirk Manang gefunden worden, die Leiche einer Israelin am Thorong-Pass, sagte ein Vertreter des Trekking-Verbands TAAN. Nach seinen Angaben beteiligten sich am Montag erneut sechs Hubschrauber an der Suche nach Vermissten.

