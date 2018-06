Berlin (AFP) Der Ebola-Beauftragte der Bundesregierung, Walter Lindner, hat auf rasches Handeln im Kampf gegen die Seuche gedrängt: "Wir brauchen Mobilisierung, Freiwillige und Koordination, Koordination, Koordination", sagte Lindner am Montag auf dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin. Ebola müsse gestoppt werden, fügte der Diplomat hinzu, der sich in der vergangenen Woche in der Region selbst ein Bild von der Situation gemacht hatte.

