Brüssel (AFP) Die EU-Gegner im Europaparlament um den britischen Populisten Nigel Farage haben offenbar ihren Fraktionsstatus gerettet. "Die Euroskeptiker sind zurück mit einem Knall, obwohl wir nie weg waren", erklärte Farage am Montag in Brüssel, nachdem er ein neues Mitglied für sein Bündnis gewinnen konnte. Der bisher fraktionslose polnische Abgeordnete Robert Iwaszkiewicz von der umstrittenen Partei Kongress der neuen Rechten (KNP) schließt sich den Euroskeptikern an, die damit wieder die Bedingungen für die Bildung einer Fraktion im Europaparlament erfüllen.

