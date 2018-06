Luxemburg (AFP) Zur besseren Eindämmung der Ebola-Epidemie haben sich die EU-Außenminister auf die Ernennung eines Koordinators auf europäischer Ebene verständigt. Alle Minister seien sich in dieser Frage "einig", sagte der französische Außenminister Laurent Fabius am Montag in Luxemburg bei Beratungen zu den Strategien im Kampf gegen die Seuche. Laut einem EU-Diplomaten könnte der Posten bis zum EU-Gipfel Ende der Woche geschaffen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.