Berlin (AFP) Das Bundeskabinett soll am 3. Dezember über den Gesetzentwurf zur Tarifeinheit beraten. Diesen Termin nannte ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums am Montag in Berlin. Zunächst stünden allerdings noch "ausgiebige Prüfungen" durch die mit Rechtsfragen befassten Ressorts an. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit. Die Vorlage werde voraussichtlich "im Laufe des November" veröffentlicht, kündigte der Sprecher an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.