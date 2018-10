Frankfurt/Main (AFP) Zusätzlich zu den bereits angekündigten Streiks bei der Lufthansa ruft die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit für Dienstag zu einem weiteren Streik auf den Langstreckenflotten auf. Dieser werde am Dienstag von 06.00 Uhr bis 23.59 Uhr dauern, teilte die Gewerkschaft in der Nacht zum Montag mit. Am Montag und Dienstag sind die Piloten bereits zum Ausstand auf Kurz- und Mittelstreckenflügen der größten deutschen Fluggesellschaft aufgerufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.