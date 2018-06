Berlin (AFP) Zur Bekämpfung der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) will Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) das Strafrecht in zwei Punkten verschärfen. Künftig mache sich strafbar, wer Deutschland verlassen wolle, um sich an schweren Gewalttaten im Ausland zu beteiligen oder um sich für die Teilnahme an schweren Gewalttaten ausbilden zu lassen, sagte Maas am Montag in Berlin. Auch solle ein eigenständiger Straftatbestand der Terrorismusfinanzierung geschaffen werden: Wer "Terrororganisationen" wie den IS in ihrem Kern treffen wolle, müsse ihre Finanzquellen trockenlegen.

