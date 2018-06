Ulm (AFP) Eine 36-jährige Mutter aus Baden-Württemberg soll ihre Tochter getötet und ihren Sohn schwer verletzt haben. Die Frau stand am Sonntagabend blutverschmiert und mit einem Messer in der Hand im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn A 8, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Montag mitteilten. Nachdem ein Autofahrer sie gesehen und die Polizei verständigt hatte, fanden Beamte ihre elf Jahre alte Tochter und ihren zweijährigen Sohn in einem Wagen in einer nahe gelegenen Autobahn-Unterführung.

