Karlsruhe (AFP) Nach der bundesweiten Razzia bei mutmaßlichen Unterstützern von militanter Dschihadistengruppen in Syrien sitzen zwei weitere Verdächtige in U-Haft: Gegen die am Samstag vorläufig festgenommenen Männer erwirkte die Bundesanwaltschaft Haftbefehle wegen Unterstützung ausländischer Terrorvereinigungen, wie die Anklagebehörde am Montag in Karlsruhe mitteilte. Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich demnach um einen Deutsch-Marokkaner und einen Libanesen. Bei dem Polizeieinsatz am Samstag waren zudem zwei zuvor bereits mit Haftbefehl gesuchte Verdächtige aus Tunesien und Russland in Aachen dingfest gemacht worden.

